Бленджини: Срещу Украйна ще ни е много трудно, трябва да сме готови ментално

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини коментира победата с 3:0 срещу Португалия (втора на европейското с 3:0 след тази над Северна Македония).

"Имаше ситуации, когато в първия и втори гейм не взехме правилните решения, за да спечелим точката след защита. Справяме се по-добре с това, но трябва да растем. Не може да вярваме само на сервиса, това е технически елемент и няма как отборът да бъде под пара във всеки един момент и във всеки мач. Трябва да бъдем готови да се обърнем към тактически начален удар в някои моменти, да наблегнем на защитата и на контраатаката. Така правят силните отбори.

Срещу Украйна ще ни бъде много трудно. Това е един добър отбор, с опитни играчи и добър начален удар. Просто ще бъде различен мач. Всеки един двубой е различен. Това ми е философията, независимо кой отбор срещаш. Това са правилата на тези турнири. Ментално трябва да бъдем готови. Гледаме мач за мач - всеки следващ. От техническа гледна точка трябва да играем силно, защото Украйна има класа не само на сервис. Показаха началния си удар в Лигата на нациите. Те заслужаваха да се класират за финалите в този турнир", заяви италианецът.

България и Украйна са лидери в групата с по 6 т. Утрешният ни съперник има един загубен гейм за разлика от нас.