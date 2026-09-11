С 10 души "Локо" (Сф) стигна до точка от 0:2 във Варна

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"Локо" (Сф) се пребори за 2:2 във Варна срещу "Черно море" в първи мач он кръг №9 на Първа лига.

Селсо Сидней (6) и Идрис Бунаас (36) бяха точни за домакините през първото полувреме.

В неговия край Божидар Кацаров от гостите вдигна високо крак и нацели вратаря на "моряците" Кристиан Томов. След намеса на ВАР бе изгонен.

Въпреки това Анте Аралица (64) и Димитър Костадинов (77) изравниха.

Така "Черно море" и "Локо" станаха съседи в класирането на 12-о и 13-о място (от 14 отбора в елита), съответно с 5 и 4 т.

Столичани не бяха водени от треньора си Любо Пенев, който наскоро изкара вирусно заболяване и бе решено да му се спести дългото пътуване с автобус до и от Варна.