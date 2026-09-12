Капитанът на България: Трофеят е целта на всеки спортист на високо ниво

Капитанът на наионалния отбор по волейбол Алекс Грозданов говори пред медиите след чистия успех срещу Португалия с 3:0 във втория мач на тима на европейското първенство в София.

"Мисля, че беше по-добре от първия мач (3:0 срещу Северна Македония). Пак започнахме в първия гейм малко по-бавно. Иска ми се още от първата точка да тръгваме с пълна енергия и на пълна газ, както се казва. Но съм много доволен, защото това са две много важни победи и най-важното е, че можем и да съхраним малко енергия за утрешния мач с Украйна, който ще бъде много по-тежък.

Силно се надявам утре да стартираме по-сериозно. Видя се в първия мач с Македония, срещу Португалия успяхме малко да се отпуснем. За голяма част от отбора това е първо влизане в "Арената" - емблематично място, всички сме го гледали по телевизията. На мен ми е било мечта от много години да играя вкъщи пред пълни трибуни. Знам какъв стрес е. Но всички по-млади, които влизат за първи път в тази красива зала, се справят много добре, просто са невероятни.

От 2012 година чакам тези двубои, тогава бях някъде на трибуните. Естествено, че се чувстваме у дома си - с всички родители, приятели, фенове, цялата зала е наша. Мисля, че премина предстартовата треска, въпреки че си мислех, че тя ще е по-голяма. Но се представихме супер.

Няма как да излъжа, че целта ни не е трофеят. На всеки спортист на високо ниво това му е целта. Но ние следваме мач за мач. Най-важното сега е да се възстановим за утре, ментално да успеем да се отпуснем, да се наспим добре. И да бъдем една крачка по-близо до трофея", заяви Грозданов.