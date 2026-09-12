Мони Николов: Срещу Украйна трябва да изчистим някои глупости, стилът ни е да се забавляваме

Разпределителят на националния волейболен отбор по волейбол Симеон Николов говори след победата над Португалия с 3:0, която бе втора за тима на европейското първенство в София.

"Важни са трите точки. В следващия мач вече се вдига и нивото на съперника. Със сигурност очаквам по-труден мач срещу Украйна, те са по-добър отбор от Северна Македония и Португалия. Трябва да се настроим и да изчистим някои глупости, които направихме. Надявам се да сме по-добри.

Нашият стил е на забавление. Опитваме се да се държим добре, дори и в тежките моменти, които ще дойдат. Важно е да сме заедно. Мотивира ни залата, много е готино да е пълна.

Нямам търпение да бием Украйно и да зарадваме феновете", сподели Мони.