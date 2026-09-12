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Мони Николов и Дени Бърдаров официализираха връзки...

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Мони Николов и Дени Бърдаров официализираха връзките си в София

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Мони Николов и Александра Узелац и Денислав Бърдаров и Дария Джебеджиоглу Снимки: Георги Палейков

Двамата от титулярите за България на европейското първенство в по волейбол в София - Мони Николов и Денислав Бърдаров, официализираха връзките си със свои колежки по призвание в София след победата с 3:0 над Португалия.

И докато за разпределителя Симеон информации за отношения със сръбкинята Александра Узелац вече имаше, то за тези между новия ас в четата на Джанлоренцо Бленджини - Денислав Бърдаров, и Дария Джебеджиоглу столицата ни се оказа премиерна сцена.

Турската красавица бе и на мача със Северна Македония, но дотам и започнаха догадки, които получиха своя отговор.

Бърдаров, който е юноша на "Левски", изкара миналия сезон в "Истанбул ББСК", а през юни премина в "Халкбанк" на Радостин Стойчев 

Джебеджиоглу, играла за последно във "Вакъфбанк", стана европейска шампионка с родината си (плюс победителка в Лигата на нациите), тъй че се надяваме да е на кадем за Дени и съотборниците му по пътя към хайде да не сме максималисти, но да кажем европейските отличия.

Дария Джебеджиоглу и Александра Узелац наблюзават съсредоточено мача с Португалия.
Дария Джебеджиоглу и Александра Узелац наблюзават съсредоточено мача с Португалия.

Мони Николов и Александра Узелац и Денислав Бърдаров и Дария Джебеджиоглу Снимки: Георги Палейков
Дария Джебеджиоглу и Александра Узелац наблюзават съсредоточено мача с Португалия.

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