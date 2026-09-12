Цолов с номинация за "Нощта на звездите"

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Фондацията, която носи името на спортния министър Енчо Керязов обяви полуфиналистите в категория „Спорт" в 15-ото издание на годишните награди „Нощ на звездите", която отбелязва успехите през 2025 г.

За място на финала ще се борят представители на волейбола, тениса, олимпийското таекуондо, самбото, автомобилизма, художествената гимнастика и леката атлетика.

Номинираните в топ 10 по азбучен ред са:

• Васил Антонов – лека атлетика

• Валерия Гърневска – тенис

• Владислав Кръстев – олимпийско таекуондо

• Дарина Нанева, Една Тодорова и Калина Венева – волейбол

• Емили Апостолова – самбо • Ерика Карабелева – олимпийско таекуондо

• Магдалена Вълкова – художествена гимнастика

• Никола Цолов – FIA Formula 3

• Станислав Митков – олимпийско таекуондо

• Християн Касабов – лека атлетика

„Тази година категория „Спорт" предизвика най-голям интерес от всички категории и събра рекорден брой кандидатури. Това е истинско доказателство, че в България расте поколение от талантливи млади спортисти, които с труд, дисциплина и постоянство преследват мечтите си", написаха от фондацията.

Победителите в категориите „Спорт", „Образование", „Изкуство" и „Най-добър млад иноватор", както и техните подгласници, ще бъдат обявени по време на официалната церемония „Нощ на звездите" на 5 декември в „Арена 8888" (бившата „Армеец") в София. По време на галата ще бъде връчена и специалната награда „Роден победител".