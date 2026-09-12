Зверев - Шелтън е финалът на US Open

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Водачът в схемата Александър Зверев (Германия) и американецът Бен Шелтън ще се изправят един срещу друг на финала на откритото първенство на САЩ по тенис.

За втория това е първи финал в турнир от "Големият шлем".

Зверев стига до тази фаза след оспорвана победа над руснака Карен Хачанов с 6:3, 7:6 (7), 7:6 (6).

Той демонстрира отлична форма през сезона, след като вече спечели титлата на „Ролан Гарос", и ще търси реванш за загубения си финал в Ню Йорк през 2020 година.

По пътя към мача за трофея Бен Шелтън елиминира сънародника си Франсис Тиафо с 4:6, 6:3, 6:3, 7:5. С мощния си сервис и впечатляваща игра американецът се превърна в петия си сънародник през новия век, достигнал до финал на US Open, и обеща да даде всичко от себе си в неделя пред родната публика.