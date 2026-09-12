Веселин Топалов поведе на легендата Гари Каспаров в демонстративен турнир

Веселин Топалов води след първата серия на легендата Гари Каспаров.
Българинът, бивш световен шампион, се изправя срещу руснака в демонстративен мач който се провежда в Сейнт Луис.
Родният гросмайстор и колегата му изиграха две партии по ускорен шах и две по блиц, като Топалов има аванс от 2,5 на 1,5 точки след партии.
Мачът ще продължи още два дни, като действието от втория ден ще продължи в днес от 20,00 часа българско време.
Наградният фонд е 144 000 долара.
Съперничеството между Топалов и Каспаров има богата история. Една от най-великите победи в кариерата на руснака е именно срещу българина, през 1999 г. на турнира във Вайк ан Зее.
Топалов пък побеждава Каспаров в последната професионална игра от кариерата на последния в Линарес през 2005.