Веселин Топалов поведе на легендата Гари Каспаров в демонстративен турнир

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Веселин Топалов води след първата серия на легендата Гари Каспаров.

Българинът, бивш световен шампион, се изправя срещу руснака в демонстративен мач който се провежда в Сейнт Луис.

Родният гросмайстор и колегата му изиграха две партии по ускорен шах и две по блиц, като Топалов има аванс от 2,5 на 1,5 точки след партии.

Мачът ще продължи още два дни, като действието от втория ден ще продължи в днес от 20,00 часа българско време.

Наградният фонд е 144 000 долара.

Съперничеството между Топалов и Каспаров има богата история. Една от най-великите победи в кариерата на руснака е именно срещу българина, през 1999 г. на турнира във Вайк ан Зее.

Топалов пък побеждава Каспаров в последната професионална игра от кариерата на последния в Линарес през 2005.