Националите до 16 г. се събраха на лагер преди контролите в Латвия

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Националният отбор на България до 16 г. се събра на лагер като част от подготовката си за предстоящите две контролни срещи с Литва.

Селекционерът Светослав Петров повика 20 футболисти от 9 клуба - "Ботев" (Пловдив), "Левски", "Локомотив" (Пловдив), "Лудогорец", "Национал", "Септември", "Славия", ЦСКА и ЦСКА 1948.

В понеделник българските национали ще отпътуват за Литва, където ще изиграят две приятелски срещи.

Първият двубой е на 15 септември (вторник) от 17,00 часа, а втората среща ще се проведе на 17 септември (четвъртък) от 13,00 часа.