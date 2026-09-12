ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

148 пожара са изгасени за ден

Времето София 25° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23548217 www.24chasa.bg

Националите до 16 г. се събраха на лагер преди контролите в Латвия

1272
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Светослав Петров Снимка: БФС

Националният отбор на България до 16 г. се събра на лагер като част от подготовката си за предстоящите две контролни срещи с Литва.

Селекционерът Светослав Петров повика 20 футболисти от 9 клуба - "Ботев" (Пловдив), "Левски", "Локомотив" (Пловдив), "Лудогорец", "Национал", "Септември", "Славия", ЦСКА и ЦСКА 1948.

В понеделник българските национали ще отпътуват за Литва, където ще изиграят две приятелски срещи.

Първият двубой е на 15 септември (вторник) от 17,00 часа, а втората среща ще се проведе на 17 септември (четвъртък) от 13,00 часа.

Светослав Петров Снимка: БФС
Светослав Петров Снимка: БФС
Светослав Петров Снимка: БФС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Вземете от чиновника любимата му играчка - и може да не се избиваме масово по пътищата