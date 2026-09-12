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https://www.24chasa.bg/sport/article/23548349 www.24chasa.bg

България има третия най-млад състав на европейското по волейбол

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Снимка: БФВ

Съставът на България за домашното европейско първенство по волейбол за мъже е третият най-млад от общо 24-те участника в континенталния форум.

Приемаме го ние, Италия, Финландия и Румъния.

14-те избраници на селекционера Джанлоренцо Бленджини са със средна възраст 23,8 г. Така България отстъпва само на Латвия и Швеция.

Прибалтийската република е №1 с 22,4 г. В нейната група има волейболист, който дори не е навършил 17 г. (Томас Силавс ще ги навърши на 20 октомври) Шведите са по-близо до нашите момчета със средна възраст от 23,5 г.

В нашия състав най-възрастни са Мартин Атанасов и Илия Петков, които скоро навършват 30 г. Най-млад е либерото Жасмин Величков, който е на 19.

Снимка: БФВ

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