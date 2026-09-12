Инфантино потвърди, че ще се кандидатира отново за президент на ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино потвърди плановете си да се кандидатира за нов мандат.

„Моят слоган е прост: „Футболът принадлежи на всички, навсякъде по света." Искаме да дадем възможност на всеки да мечтае, да участва... да намалим разликата между най-големите и всички останали. И това ще продължа да правя", обяви 56-годишният швейцарец.

През юли настоящият президент на ФИФА предизвика трус в света на футбола с плановете си да създаде FIFA Forward Enterprise, компания, която да ръководи основните мъжки и женски турнири на организацията. Това щеше да стане с продажба на част от търговските им права ФИФА твърди, че проектът е можел да набере 4,2 милиарда долара.

УЕФА, КОНКАКАФ, Азиатската футболна конфедерация и КОНМЕБОЛ се противопоставиха на инициативата. По-късно Инфантино се отказа от проекта. Въпреки това УЕФА обяви загуба на доверие в президента на ФИФА, а футболните федерации от много европейски страни оттеглиха подкрепата си за Инфантино. Той ръководи ФИФА от февруари 2016 г.

Следващите президентски избори на организацията ще се проведат в Мароко през март 2027 г.