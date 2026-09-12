ЦСКА сефтоса Академия "Димитър Пенев" с 6:0

Юношите на ЦСКА до 17 години биха 6:0 връстниците си от "Локомотив" (Пловдив) в среща от 5-ия кръг на Елитната група, като мачът беше и първи, който се изигра на новата база на „армейците" - Академия „Димитър Пенев".

Капитанът на тима Марк Илков вкара два гола за крайното 6:0, а по един добавиха Виктор Иванов, Виктор Цанков, Витомир Тодоров и Никола Боевски. С успеха момчетата на треньора Анатоли Нанков събират 13 точки и остават на 1-ото място в класирането, с 1 пред "Левски", който днес се наложи с 2:0 при гостуването на "Арда" (Кърджали). "Локомотив" (Пловдив) е на 8-о място с 5 точки.

За момента е приключил първия етап от изграждането на модерната база -2 терена, съблекални и административна сграда. Вторият етап включва изграждането на останалите терени, общежитие, закрито игрище и централна сграда с медицински и възстановителни помещения, както и хотелска част за гостуващи отбори и треньори.

Базата ще включва пет футболни терена с различни размери.