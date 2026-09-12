Веласкес: Заболя ме много от втората част срещу ЦСКА, но тези 45 мин няма как да разрушат всичко

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес защити отбора си след поражението от ЦСКА с 2:4 за суперкупата и обърна поглед към мача с „Ботев" (Враца), който по неговите думи трябва да се спечели на всяка цена. Гостуването за шампионите е утре от 17,45 ч.

„Направихме необходимия анализ след мача с ЦСКА и сме абсолютно концентрирани върху следващия съперник", започна Веласкес.

„Изиграли сме 17 мача. Обичам да анализирам нещата по обективен начин. Анализирахме мача през онзи ден и какво се случи през първото и второто полувреме. Това, което прави отбора през този сезон е наистина невероятно. Стигнахме до последният кръг на квалификациите в Шампионска лига с цялата тази умора и спечелихме всички мачове в Първа лига. Затова искам да отдам заслуженото на свършената работа. Когато нещата се правят добре трябва да се каже, но и когато не се правят добре трябва да се каже. Ние самите искаме да сме в такъв сгъстен цикъл с мачове през 3 дни. Това води след себе си едно физическо, но и емоционално изтощение. Трябва обаче да покажем, че сме готови за това нещо. Естествено, ние сме и човешки същества, можем да допуснем грешки, но трябва да се учим от тях", продължи испанският специалист.

„Бяхте и вие на този мач, чухте и какво казах след него. Моля ви, да говорим за „Ботев" (Враца). Това не е моят първи сезон тук и съм напълно наясно на какъв стадион отиваме. Най-вероятно състоянието на тревата там го знаете по-добре и от мен. Говорим за адаптация без да търсим каквито и да било извинения. Искам да контролираме малките детайли, които нашият съперник върши добре. Ако го направим ще сме в позиция да спечелим мача. Но те са отбор, който играе с доста дълги топки към атакуващата линия. Трябва да внимаваме с втората топка, да не им даваме да атакуват пространствата, да сме с правилния интензитет при всяко подновяване на играта. И трябва да наложим с всички сили нашият стил на игра. Но в крайна сметка за да можем да се представим добре трябва да се адаптираме към ситуацията. Правили сме го вече на други стадиони с такава атмосфера. Но имаме примера от точно този стадион. Не беше изобщо лесен за изиграване мачът там. Обяснихме на играчите, че ще бъде много трудно", анализира съперника Веласкес.

„Не мога да ви кажа колко промени ще има нито в сравнение с ЦСКА, нито със „Залцбург". Относно утрешният мач съм наясно със състава, но не мога да ви го кажа. В момента имам нула интерес към мача в четвъртък. Кристиан Димитров е наказан, Петко Христов (националният защитник пристигна под наем от "Специя") е човек, който е изключителен професионалист. В професионален и човешки план от Италия ми казаха много добри неща за него. Не идва от игрови ритъм, идва от един отбор, който има различен план за игра от нас. Разбира се, той се адаптира по перфектен начин в съблекалнята ни, но естествено предстои да се адаптира към това какво сме като отбор и как играем със и без топка", каза още испанецът.

„Искам да бъда обективен - в общи линии аз се чувствам горд с тези футболисти и този отбор. Втората част онзи ден ме заболя много, все едно нещо с мен не е наред. Но точка, край. Може да влезете в интернет и всички отбори, които са играли предварителни кръгове, независимо къде, може да видите какво се е случило в тяхното вътрешно първенство или Суперкупата от която и да е страна. Това, което правят футболистите, стабилността в представянето му отдавам огромно значение. Във футбола значение има това, което е в сегашно време, това, което е в минало време няма значение. От гледна точка на това да се представим добре утре трябва да бъдем наясно, че няма да бъде лесен мач и трябва да дадем всичко от себе си. Общо-взето това, което казвам през цялата пресконференция, това очаквам и от отбора.

В крайна сметка отговорът на отбора след всички тези мачове е невероятен. За мен 45 минути няма да разрушат всичко, което се гради в този отбор и от тези играчи. Когато трябва да се кажат нещата се казват право в очите го правим, обективни сме. Треньорът е пред всички, когато трябва да се поеме вина. Защото аз съм човекът, който взима всички решения и затова съм и човекът с най-голяма отговорност, когато нещата не се получават. В този спорт не винаги се печели. Утре трябва да се опитаме на всяка цена да спечелим. Камдем и Сангаре не са на 100 процента, но някой от тях има възможност да влезе в групата. В крайна сметка трябва да вземем предвид, че скоро ще сме в пауза за националните отбори, която ще бъде доста дълга. Тогава ще можем да се възстановим, да починем малко и за някои футболисти ще е време да натрупат тренировъчна практика.

Мачът свърши с ЦСКА и треньорът носи цялата отговорност. Като в едно голямо семейство подобряваме, преценяваме какво трябва да се подобри, но разбира се, с позитивно мислене и с идеята да се подобряваме. И защото тези момчета показват в и за този клуб невероятни неща. Мисля за „Ботев" (Враца), искате да се телепортираме в бъдещето, но няма как да стане", завърши Веласкес.