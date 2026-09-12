Националка на България стигна най-големия финал в кариерата си след обрат срещу испанка

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Националката на България по тенис Росица Денчева се класира за най-големия си финал в кариерата при жените.

19-годишната Денчева показа страхотен характер и се класира за финала на сингъл на турнира на клей от сериите WTA 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 000 долара.

Българката, която преди това постигна две победи в квалификациите и три в основната схема, победи на полуфиналите с 4:6, 6:4, 6:4 Ирене Бурийо (Испания) за два часа и 23 минути игра.

Националката спечели първите два гейма в мача, но допусна обрат до 2:4, а след това загуби първия сет с 4:6. Във втората част Денчева на три пъти навакса пробив пасив, а след 3:4 спечели три поредни гейма и след 6:4 изравни резултата в сетовете.

Българката изостана с 1:4 в третата решителна част с два пробива пасив, но не се предаде. Денчева показа страхотна игра и спечели пет поредни гейма за крайното 6:4.

С този успех Денчева заработи 87 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е №280. След страхотното си представяне до момента българката ще запише ново рекордно класиране, като ще се изкачи минимум до №225 в света.

В спор за титлата утре Денчева ще играе срещу победителката от мача между Алевтина Ибрагимова (Русия) и Алисия Ереро Линяна (Испания).