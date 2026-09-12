Никола Цолов не завърши спринта в Мадрид От RB: Рано е да говорим за пилотите през 2027 г.

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Никола Цолов не завърши спринтовото състезание в Мадрид. Той се завъртя на 20-и завой в 15-ата обиколка, като закачи леко стената. Болидът му остана на пистата и колата за сигурност влезе за втори път на трасето.

Преди това българинът води люта битка със съотборника си в "Кампос" Ноел Леон за четвъртото място подреждането.

Най-големият съперник на Никола Стеншорн завърши на 5-о място и така намали преднината му на върха в класирането във Формула 2 на по-малко от 10 точки.

Ритомо Мията успя да изпревари Емерсон Фитипалди на първия завой и поведе колоната. Колата за сигурност излезе още преди края на първата обиколка, когато Куш Майни прати Нико Вероне в предпазната ограда. Себастиан Монтоя и Джон Бенет се закачиха на първия завой и състезанието приключи и за тях. Монтоя се върна от бокса със загуба от 2 обиколки, но продължи, за да събира данни за утрешния старт.

В крайна сметка Мията удържа първата си позиция до края, Фитипалди остана втори, а на третото място се качи Лоренс ван Хьопен.

Преди състезанието босът на RB Ален Перман обяви, че все още е рано за се говори за догодина. "Никола е фантастичен пилот. Но имаме и още двама много силни в лицето на Арвид Линдблад и Лиам Лоусън. Бих казал, че имаме един прекрасен проблем", заяви Перман.

Цолов допълни, че е съсредоточен единствено върху Формула 2. "Сигурен съм, че "Ред Бул" ще вземе най-доброто решение за мен. Имам пълно доверие на екипа", категоричен бе той.