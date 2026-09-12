Драма! България навакса изоставане от 0:2 до 2:2 срещу Украйна на европейското по волейбол, но загуби

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Българският национален отбор по волейбол изостава сериозно в мача си срещу Украйна на европейското.

Мачът се играе в софийската зала "Арена 8888" пред пълни трибуни. Феновете са нахъсани, след като "лъвовете лесно минаха с по 3:0 през първите си два съперника Северна Македония и Португалия.

България навакса изоставане от 0:2 до 2:2 гейма (23:25, 22:25, 25:20, 25:22), но не успя да осъществи обрат и загуби тайбрека с 13:15.

На трибуните в София, за да подкрепят „лъвовете", бяха футболната легенда Христо Стоичков, кметът на столицата Васил Терзиев и президентът на БФВ Любомир Ганев.

В първия гейм играта беше оспорвана, но българите допуснаха няколко важни грешки от сервис (включително на Илия Петков и Денислав Бърдаров). Въпреки силните атаки на Алекс Николов в края, Украйна изтръгна гейма.

Във втория украинците взеха комфортна преднина от 14:10 заради проблеми в българското посрещане. Сервисите на Симеон Николов и блок-аутите на брат му Александър Николов стопиха пасива до 22:24, но докосване на мрежата при нашенска блокада сложи край на гейма.

Българите излязоха коренно променени на полето. Вдъхновени от подкрепата на публиката, родните волейболисти заиграха много по-концентрирано на блок и стабилизираха посрещането си.

Разпределителят Симеон Николов започна да захранва нападателите с перфектни топки. Брат му Алекс Николов и диагоналът Венислав Антов бяха безапелационни на мрежата. България дръпна рано в резултата (7:4) и не изпусна водачеството до края, затваряйки гейма убедително на 20.

Четвъртият гейм беше истинска война на нерви. Играта вървеше точка за точка до средата на гейма. Украинците, водени от Раул Лосано, оказаха яростна съпротива и опитаха да затворят мача.

При резултат 21:21, България показа по-здрава психика. Страхотен единичен блок на Аспарух Аспарухов и две мощни контри на Алекс Николов взривиха трибуните. Родните национали направиха решителна серия и спечелиха гейма с 25:22, вкарвайки мача в тайбрек.

В него битката започна изключително оспорвано, като двата отбора си разменяха тежки атаки и вървяха точка за точка.

Тройната блокада на българите и силните контри на Александър Николов поддържаха интригата жива под оглушителните аплодисменти в зала „Арена 8888 София".

Украинците, водени от Раул Лосано, успяха да вземат лек аванс от една точка при техническата смяна на полетата благодарение на перфектната игра в атака на своя диагонал Васил Тупчий и мощните сервиси на капитана им Олег Плотницки.

При резултат 11:11 напрежението достигна връхната си точка. За съжаление, в най-решителните отигравания „лъвовете" допуснаха две минимални неточности – една непредизвикана грешка от сервис и затруднено посрещане, което позволи на Украйна да стигне до първи мачбол при 14:12.

Волейболистите на Джанлоренцо Бленджини спасиха първия мачбол след бърза атака през центъра за 13:14. При втория шанс обаче, Украйна организира перфектна блокада, която спря родната атака и затвори гейма и мача при 15:13.

Следващите срещи на българите са срещу Израел в понеделник и срещу Полша в сряда.