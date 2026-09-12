Феноменален Саръбоюков прелетя 8,34 метра в Будапеща, но остана втори на сантиметър от Тентоглу

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Два сантиметра лишиха най-добрият ни атлет Божидар Саръбоюков от победата в първото в историята върховно първенство по лека атлетика в Будапеща.

В последния си, четвърти опит момчето от Харманли 8,34 метра, което го класира втори след легендата Малитиадис Тентоглу (Гърция), който записа 8,35 метра. Така възпитаникът на Георги Помашки прибра 150 000 долара от наградния фонд, а за Божидар останаха 75 000 долара.

Трети, далеч от двамата остана десетобоецът Симон Ехамер (Швейцария) с 8,07 метра. Четвъртото място изненадващо отиде при Анвар Анваров от Узбекистан със 7,94 метра.

След първите два опита отпаднаха китаецът Минкун Жан с 7,67 метра и сърбинът Лука Бошкович, който бе на сантиметър от него.

След третия опит петото място остана за победителя във финала на Диамантената лига Тиджай Гейл (Ямайка) - 7,90 метра и световния шампион в зала Жерсон Балде (Португалия) - 7,85 метра.