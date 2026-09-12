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В ЦСКА и трофей не стига. "Диванните специалисти" проспаха 4:1 над "Арда"

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Христо Янев гледа мача срещу "Арда". Снимка: Снимки: Георги Палейков

Само 3 дни след суперкупата ЦСКА разгроми с 4:1 "Арда" пред обидно малко публика и при повторния дебют на Даниел Моралес като треньор в първенството. За разлика от "верните" диванаджии, които пълнят фейсбук, но не и стадиони, бившият наставник Христо Янев гледа победата. Със сигурност обаче "специалистите по всичко", които смятат, че са от ЦСКА, още утре ще поискат по-голям стадион "Българска армия". И така се потвърдиха думите на Янев, че "диванните треньори" просто не са привърженици на "червените".

Мачът започна традиционно за ЦСКА. Андрей Йорданов бе елиминиран от тъч и Станислав Иванов сложи топката на главата на Бирсент Карагарен, който под носа на Давид Пастор я заби в мрежата 62 секунди след началото. В 15-ата минута Фьодор Лапоухов отново спаси отбора си, като направи двойно спасяване от Светослав Ковачев и Карагарен, докато защитниците пред него се почесваха по главата.

В 41-ата минута реферът Михаел Павлов отблизо не видя нарушение на Доминик Янков срещу Йоанис Питас, но за негов ужас бе привикан от ВАР Любослав Любомиров да даде дузпа. От 11-метровия Стефано Сенси прати Анатолий Господинов в обратния ъгъл за 1:1.

На полувремето вместо Каталин Иту се появи Лео Перейра. И в 48-ата минута той бе намерен от Йоел Зварц по лявото крило, върза Виктор Попов и с изненадващ удар препарира за втори път Господинов. Само 5 минути по-късно Джеймс Ето'о изведе перфектно Зварц и голмайсторът на "червените" елегантно се справи с вратаря за 3:1.

В 72-ата минута резервата Мохамед Брахими бе фаулиран от Лъчезар Котев в пеналта и този път съдията даде дузпа без ВАР, което не се случва често в България. Стефано Сенси не беше вече на терена и я изпълни Йоанис Питас. Господинов му хвана ъгъла, но ударът бе прекалено силен и резултатът стана 4:1.

В края дебют направи и последното ново попълнение Бари Котър, който дойде от ирландския "Дери Сити". И той изработи и трета дузпа, след като негово центриране бе спряно с ръка от Лъчезар Котев, но Михаел Павлов реши след консултация с ВАР, че две са предостатъчни в мача. 

Христо Янев гледа мача срещу "Арда".
Даниел Моралес направи повторен дебют като наставник на ЦСКА.
Христо Янев гледа мача срещу "Арда".
Даниел Моралес направи повторен дебют като наставник на ЦСКА.
Христо Янев гледа мача срещу "Арда".
Даниел Моралес направи повторен дебют като наставник на ЦСКА.
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