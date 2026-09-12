В ЦСКА и трофей не стига. "Диванните специалисти" проспаха 4:1 над "Арда"

Само 3 дни след суперкупата ЦСКА разгроми с 4:1 "Арда" пред обидно малко публика и при повторния дебют на Даниел Моралес като треньор в първенството. За разлика от "верните" диванаджии, които пълнят фейсбук, но не и стадиони, бившият наставник Христо Янев гледа победата. Със сигурност обаче "специалистите по всичко", които смятат, че са от ЦСКА, още утре ще поискат по-голям стадион "Българска армия". И така се потвърдиха думите на Янев, че "диванните треньори" просто не са привърженици на "червените".

Мачът започна традиционно за ЦСКА. Андрей Йорданов бе елиминиран от тъч и Станислав Иванов сложи топката на главата на Бирсент Карагарен, който под носа на Давид Пастор я заби в мрежата 62 секунди след началото. В 15-ата минута Фьодор Лапоухов отново спаси отбора си, като направи двойно спасяване от Светослав Ковачев и Карагарен, докато защитниците пред него се почесваха по главата.

В 41-ата минута реферът Михаел Павлов отблизо не видя нарушение на Доминик Янков срещу Йоанис Питас, но за негов ужас бе привикан от ВАР Любослав Любомиров да даде дузпа. От 11-метровия Стефано Сенси прати Анатолий Господинов в обратния ъгъл за 1:1.

На полувремето вместо Каталин Иту се появи Лео Перейра. И в 48-ата минута той бе намерен от Йоел Зварц по лявото крило, върза Виктор Попов и с изненадващ удар препарира за втори път Господинов. Само 5 минути по-късно Джеймс Ето'о изведе перфектно Зварц и голмайсторът на "червените" елегантно се справи с вратаря за 3:1.

В 72-ата минута резервата Мохамед Брахими бе фаулиран от Лъчезар Котев в пеналта и този път съдията даде дузпа без ВАР, което не се случва често в България. Стефано Сенси не беше вече на терена и я изпълни Йоанис Питас. Господинов му хвана ъгъла, но ударът бе прекалено силен и резултатът стана 4:1.

В края дебют направи и последното ново попълнение Бари Котър, който дойде от ирландския "Дери Сити". И той изработи и трета дузпа, след като негово центриране бе спряно с ръка от Лъчезар Котев, но Михаел Павлов реши след консултация с ВАР, че две са предостатъчни в мача.