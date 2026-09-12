Внукът на Феро блесна в мача в памет на дядо му

Внукът на футболния спец Ферарио Спасов – 14-годишният Фабиан, се разписа с три попадения в благотворителния мач в памет на дядо му, игран на помощното игрище на градския стадион в Ловеч. Двубоят завърши 9:9. На терена излязоха футболни легенди от няколко поколения играчи, пряко свързани с успешната кариера на Феро. Фабиан се появи на терена на мястото на брата на Феро Венцислав Спасов.

Мачът бе игран по правилата на минифутбола, а целта е да се съберат средства чрез продажба на артикули и дарения за изработването и поставянето на мемориален барелеф на наставника, който беше убит при жестока автомобилна катастрофа през ноември 2023 г. Организатор на събитието е фондация „Футболни ветерани Ловеч".

Един срещу друг на терена се изправиха отборите на съотборници на Феро от "Осъм" и ЛЕКС и на шампионския тим на "Литекс", както и представители на по-младото поколение, на коите Спасов е помогнал със състезателния им прогрес.

"Младите" откриха резултата с гол на Ивелин Попов и удвоиха преднината си с попадение на Ивайло Петев след асистенция на Радостин Кишишев. За 2:1 вкара брата на Феро Венци, а 2:2 оформи Йонко Пейков. Ветераните поведоха с гол на Мариан Тодоров 3:2, Кишишев заби за 4:2, а Росен Емилов за 5:2 в полза на старшата възраст. Стоимен Стойков отстрами младоците, вкарвайки за 3:5.

В последните минути на първото полувреме в игра влезе внукът на Феро - Фабиан Спасов. „Братле, вярвам, че се забавляваш много в момента", бяха първите думи на Венци Спасов, с които се обърна към зрителите от името на семейството. Той благодари на хората, пряко отговорни за днешното събитие, и на съотборниците и всички присъстващи на мача. Краткото му изявление бе съпроводено от бурни овации от трибуните.

Второто полувреме предложи дъжд от голове и неколкократни обрати в резултата. Разписаха се Петър Едрев (5:4), Мартин Кушев (5:5), Фабиан Спасов (5:6), Ивайло Петев (6:6), Десислав Русев (7:6), Стоимен Стойков (7:7), Фабиан Спасов (7:8, 7:9), Живко Желев (8:9 от дузпа) и отново Ивелин Попов, който оформи крайното 9:9.

Преди двубоя всички желаещи можеха да си купят ретро фланелки, както и други артикули, и да разгледат фотоизложба с паметни мигове от историята на футбола в Ловеч. Голяма част от паната с кадрите вече бяха показани на 100-годишния юбилей, но сега експозицията е обогатена с фотоси от времената на "Кърпачев", "Осъм" и ЛЕКС. За пръв път са представени и снимки от семейните албуми на Ферарио Спасов – като юноша и футболист.

Една от легендите на ловешкия футбол – Пламен Линков и вечният №1 по мачове във Втора лига, бе удостоен с личния знак на кмета на Ловеч и с грамота по случай своя 70-годишен юбилей.

Връчи му ги кметът на общината Страцимир Петков. Ръководството на БФС също уважи Линков и изпрати специален плакет за заслуги. Символична фланелка с номер 70 и приз „Златна топка" за всичко, което е направил за ловешкия футбол, Пламен Линков получи от фондация „Футболни ветерани Ловеч".