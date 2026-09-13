Вальо Илиев: ЦСКА е в напреднали разговори с нов треньор, Христо Янев се нуждае от почивка

Спортно-техническият директор на ЦСКА Валентин Илиев разкри, че клубът е в напреднали преговори за нов старши треньор след оставката на Христо Янев.

"Имаме доста напреднали разговори и силно се надявам възможно най-скоро да се договорим с постоянен треньор. Но никак не е лесно, защото първенствата са в разтара си. Когато стане официално, клубът ще излезе с изявление. Такава е политиката на ЦСКА. Когато има нещо официално, тогава ще бъдете запознати с всички детайли", каза Илиев след победата над "Арда" с 4:1.

Отборът беше воден в този мач от Даниел Моралес, който застана временно на поста след напускането на Христо Янев. Самият Янев изгледа мача от трибуните и се очаква да остане в клуба на нова позиция.

'Христо Янев даде страшно много на клуба и сега се нуждае от почивка. Вложи много енергия и страст в работата си. Очаква ме го да се върне, имаме разговори вече с него", каза още Илиев.

На донеслия купа и суперкупа треньор е предложена друга длъжност.