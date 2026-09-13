Алекс Николов: Украйна заслужи победата

Реализаторът на волейболния ни тим Александър Николов призна, че отборът на Украйна е бил по-добър на терена и е заслужавал победата на европейското в София.

"Според мен ние играхме добър волейбол, с изключение на някои банални грешки. Но каквото и да си говорим човекът до мен (б. а. - Олех Плотницкий) изнесе мача и във всичките геймове, в които ни победиха той правеше по 3-4 аса. Ще се опитаме по-добре да се спасяваме другия път, но той вкара невероятни сервиси, това е истината. Заслужаваха да спечелят.

Не са ни толкова грешките от начален удар, трябва да се отчете факта, че имаме и доста асове и добра ефективност. Сервисите му обаче влизаха, заслужил е човекът и отборът му. Като върви играта е по-лесно да се зарадва човек, да покаже емоция, да вкара и публиката в мача, както се казва. Ако трябва да съм честен, той не успя да вкара сервис в третия гейм и това е разликата в целия мач. Той не вкара и ние ги бихме. В другите геймове от 8 равни те дърпат с 14:8 и вече става много трудно да играеш. Ние даже върнахме три-четири брейка, което е много за мъжкия волейбол. Другия път срещу този съперник трябва по-добре да се отбраняваме.

Вижте, ние сме такъв отбор, че можем да играем наравно с абсолютно всички на това първенство. Не е от огромно значение дали сме първи, втори или трети в групата. Разбира се, да си първи или втори е по-добре, защото избягваш Полша на четвъртфинал. Но това е положението, загубихме, сега излизаме срещу Израел първо и срещу Полша на макс и се надяваме да се поздравим с успех, за да сме първи или втори. Това е целта.

"Според мен не е редно да търсим проблем в си стемата на игра, тъй като досега работеше, дори и днес. Бърдаров не успя напълно да влезе в мача, което е напълно резонно и нормално. Също и Илия Петков не успя да даде своя принос, който е много важен за отбора. Имаме хора, които влязоха. Смятам, че Аспарух влезе по невероятен начин. Евала на Жасмин, ние го виждаме какво прави на тренировки, за нас не е изненада. Браво на Аспарух и на Преслав, че влязоха и направиха разликата, с тях веднага спечелихме третия гейм", каза Николов.