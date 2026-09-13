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Рибакина надви Сабаленка на US Open, взе втори турнир от "Големият шлем" през сезона

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Елена Рибакина Снимка: РОЙТЕРС

Представляващата Казахстан рускиня Елена Рибакина Арина Сабаленка от Беларус на финала на Откритото първенство на САЩ през 2026 г. с 6:4, 5:7, 6:2.

Мачът продължи 2 часа и 23 минути. 27-годишната Рибакина (втора в света) сервира 12 аса, допусна пет двойни грешки и реализира три от 12-те си точки за пробив.

28-годишната ѝ опонентка (първа в света) сервира шест аса, допусна три двойни грешки и реализира една от трите си точки за пробив.

Арина Сабаленка
Арина Сабаленка Снимка: РОЙТЕРС

От понеделник двете ще си разменят местата в световната ранглиста.

Рибакина спечели третата си титла от Големия шлем. Тя спечели Откритото първенство на Австралия през 2026 г. и Уимбълдън през 2022 г.

Елена Рибакина
Арина Сабаленка

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