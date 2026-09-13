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Илия Груев с победа пред близо 50 000 в трамвайнот...

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Илия Груев с победа пред близо 50 000 в трамвайното дерби

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Снимка: facebook.com/fortunaduesseldorf/

Пред 49 320 зрители "Фортуна" (Дюселдорф), в чийто щаб помощник та старшия Александър Енде е бившият национал Илия Груев, записа победа с 2:1 над гостуващия "Дуисбург" в един от най-интригуващите мачове (личи и от бройката зрители) през уикенда в Германия.

Двубоят, който бе от 5-ия кръг на III лига, е известен като трамвайното дерби, тъй като между двата града има трамвайна линия.

Домакините стигнаха до сладкия успех след обрат.

Ремерт откри резултата за "Дуисбург", който имаше досега 4 победи, малко след почивката.

Шлойзенер (68) и Хотман (86) донесе трите точки на "Фортуна".

С тях тимът от Дюселдорф се изкачи 9-и със 7 т.

"Дуисбург" продължава да е първи с 12.

Илия Груев пък остана последният треньор на "зебрите", който има победа над "Фортуна".

"Дуисбург" взе през пролетта на 2016-а под ръководството на българина трамвайното дерби с 2:1 във Втора бундеслига.

Снимка: facebook.com/fortunaduesseldorf/

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