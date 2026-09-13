Мъри Стоилов вече 5 мача без победа в Турция, "Гьозтепе" е последен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" завърши 2:2 при гостуването си на "Алания" в кръг №5 от турския елит.

Това бе едва втората спечелена точка за тима от Измир, като той е на последно място в класирането в момента.

"Гьозтепе" два пъти повеждаше в резултата. Първо бразилският халф Ралдни успя да открие резултата, а домакините изравниха чрез Паоло Фернандес. Гостите отново излязоха напред с попадение на Жуан от дузпа в 73-ата минута, но Гаюс Макута отново изравни..

В следващия кръг "Гьозтепе" приема в "Измир Ризе" в търсене на първа победа за първенството.