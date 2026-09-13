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https://www.24chasa.bg/sport/article/23551186 www.24chasa.bg

Григор Димитров ще играе в Сен Тропе след дуела на България с Дания

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Григор Димитров

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще вземе участие на турнир във Франция непосредствено след мачовете на националния отбор за купа „Дейвис".

Той ще води България в решителния сблъсък срещу Дания от Световна група I. Мачовете ще се играят на 18 и 19 септември в град Хлерьод (близо до Копенхаген). 

Веднага след ангажиментите си в Дания, първата ни ракета ще се отправи към Франция, където ще участва на "Чаланджър 125" турнира в Сен Тропе.

Надпреварата във френския курорт е с час на провеждане от 21 до 27 септември 2026 г., като новината беше официално потвърдена от организаторите на турнира в техните социални канали.

Григор Димитров

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