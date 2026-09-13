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Шампионката от US Open: За мен е облекчение да съм №1

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Бившата руска звезда в тениса Мария Шарапова връчи трофея на Елена Рибакина. Снимка: Ройтерс

Елена Рибакина, която спечели откритото първенство на САЩ по тенис, за първи път ще бъде номер 1 в света от утре.

Във финала на US Open рускинята с паспорт на Казахстан пречупи Арина Сабаленка от беларус, която именно измества от върха на ранглистата.

"За мен е облекчение. Следвам рутината през последните две-три седмици. Това е много работа, много напрежение. Усещам, че след като постигнах толкова големи неща, събуждането в понеделник сутрин ще бъде невероятно.

Винаги можеш да опитваш нещо ново, да промениш нещо малко, за да подобриш играта си. Не знам какво ще ми донесе бъдещето, надявам се успехи и още победи", заяви Рибакина.

Бившата руска звезда в тениса Мария Шарапова връчи трофея на Елена Рибакина. Снимка: Ройтерс

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