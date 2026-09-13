Близо 100 състезатели участват в лятното държавно първенство по ски бягане

Започна лятното държавно първенство по ски бягане с ролкови ски (за възрастовите групи от 12 и до 16 г). Организатор на стартовете в Абланица, Велинград е Българската федерация по ски, а участие взимат 96 състезатели от цялата страна, съобщават от пресцентъра на БФСки.

При момичетата, младша до 12 г първа в масовия старт на 2 км (изкачване, кл.стил) е Виктория Тодорова, Узана 2007. При момчетата в същата възрастова група победител е Емил Каранов, Паничище 2009. Първа при момичетата, старша до 14 г в масовия старт на 3 км (изкачване, кл.стил) е Спасимира Шошова, Ел Тепе, а при момчетата старша победител е Илиян Чолаков, Рилски скиор.

Златото при девойките старша възраст, до 16 г в масовия старт на 4 км (изкачване, кл.стил) е за Христина Димчева, Тритон Екстрийм, а при момчетата, старша първи е Петър Белокапов, Александър Логистикс. Всички резултати може да видите на www.bfski.com. Днес първенството продължава.