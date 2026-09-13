ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георг Георгиев: Десните саботират кампанията на Гю...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23551447 www.24chasa.bg

Близо 100 състезатели участват в лятното държавно първенство по ски бягане

1204
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: БФСки

Започна лятното държавно първенство по ски бягане с ролкови ски (за възрастовите групи от 12 и до 16 г). Организатор на стартовете в Абланица, Велинград е Българската федерация по ски, а участие взимат 96 състезатели от цялата страна, съобщават от пресцентъра на БФСки.

При момичетата, младша до 12 г първа в масовия старт на 2 км (изкачване, кл.стил) е Виктория Тодорова, Узана 2007. При момчетата в същата възрастова група победител е Емил Каранов, Паничище 2009. Първа при момичетата, старша до 14 г в масовия старт на 3 км (изкачване, кл.стил) е Спасимира Шошова, Ел Тепе, а при момчетата старша победител е Илиян Чолаков, Рилски скиор.

Златото при девойките старша възраст, до 16 г в масовия старт на 4 км (изкачване, кл.стил) е за Христина Димчева, Тритон Екстрийм, а при момчетата, старша първи е Петър Белокапов, Александър Логистикс. Всички резултати може да видите на www.bfski.com. Днес първенството продължава.

СНИМКА: БФСки

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Вземете от чиновника любимата му играчка - и може да не се избиваме масово по пътищата