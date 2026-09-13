Алекс Николов лидер при нападателите на европейското

Най-добрият реализатор на световното по волейбол миналата година - Алекс Николов, е лидер в класирането на нападателите до момента на европейското първенство, на което София е един от домакините.

22-годишният национал на България 63 точки до момента в три мача или десет изиграни гейма. Това прави средно по 6,3 точки на гейм, като по този показател българинът превъзхожда всичките си съперници. Близо до него е французинът Тео Фор, който има 37 точки, но само в два мача и шест изиграни гейма, което прави средно по 6,17 точки на гейм. Малко по-назад са австриецът Паул Бухегер със 74 точки от 13 гейма или средно по 5,69.

Симеон Николов е трети при изпълнителите на сервис, като има 10 аса в три мача и десет гейма - по един на гейм. Той разделя тази позиция с турчина Рамазан Мандирачъ, който има 14 аса в 14 гейма. Украинецът Олех Плотницкий, който снощи бе основен виновник за загубата ни, оглавява класацията с 15 аса в 11 гейма - 1,36 на гейм, а втори е австриецът Паул Бухегер - с 15 аса в 13 гейма или по 1,15. Мони Николов е и трети сред разпределителите, като има 57,83% ефективност и по този показател отстъпва само на Микел Хоф от Дания (64,29%) и на Денис Петровс от Латвия (58,43%).

Либерото ни Жасмин Величков, който също като Мони е на 19 г., е трети в класирането за посрещане, като има 61 перфектно посрещнати топки или 49,18%, което е впечатляващо постижение предвид факта, че позицията на либеро не е типична за посрещача. Пред българина са само Олександър Бойко от Украйна (53,12%) и Александър Бергер от Австрия (50,88%).