Пълен кошмар за Никола Цолов в Мадрид

Никола Цолов претърпя може би най-тежкия си уикенд във Формула 2. След като отпадна в спринта в събота, в основното състезание днес в Мадрид, българският пилот завърши 18-и. Или последен от всички, който преминаха през финала в испанската столица.

Въпреки че не взе нито една точка от стартовете в Мадрид, Цолов продължава да е лидер в генералното класиране на Формула 2. Българският пилот има аванс от 7 точки пред Камара, основният му претендент в битката за трофея. И така кой ще е новият шампион във Формула 2 ще се реши след 2 седмици, когато е последният старт - в Баку.

Никола потегли 5-и от стартовата решетка. Още в началото на състезанието на пистата се появи кола за сигурност, след като Майни се заби в стената на завой номер 18.

По-късно колата на пилота на "Кампос Бул" получи повреда след удара с Рафаел Камара. За да бъде каръкът пълен в последните 2 обиколки Никола имаше проблеми с предна лява гума.

Иначе стартът в Мадрид бе спечелен от Дино Беганович.