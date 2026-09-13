Калина Стоянова (клас 10 за състезатели с увреждане на долните крайници), която е едва на 13 години, се класира 6-та на 100 м бътерфлай на 8-ото издание на Европейското първенство по пара плуване за мъже и жени в Коджаели, Турция (7-12.9.2026 г.) с личен рекорд, съобщават от Българската паралимпийска федерация. Калина Стоянова с историческо класиране на Европейско първенство по пара плуване СНИМКА: National Paralympic Organization Bulgaria

Това е историческо първо участие на България на европейско първенство по пара плуване. На 100 м и на 400 м свободен стил финишира осма в своя клас. В първенството участват 400 спортисти от 38 държави (179 жени и 221 мъже), които се борят за 150 медала в рамките на 6 дни. Калина Стоянова с историческо класиране на Европейско първенство по пара плуване СНИМКА: National Paralympic Organization Bulgaria

Калина е от Стара Загора и е състезател на спортен клуб „Джавелин", Бургас. Треньорка на Калина е изтъкнатата Диана Петрова от СКП „Берое", Стара Загора.

Тази година след две успешни участия в Световни серии по пара плуване в Испания и в Германия, Калина успя да покрие нормативите и да се класира за Европейското първенство.

България в лицето на Полина Джурова има медалист от Параолимпийски игри Атланта 1996 на 100 м гръб. Полина остава и най-успешният български състезател по пара плуване. Калина Стоянова с историческо класиране на Европейско първенство по пара плуване СНИМКА: National Paralympic Organization Bulgaria

История на европейските първенства

Още от първото издание в Рейкявик, Исландия, преди 17 години, Европейските първенства са сцена за изгряващи спортисти, които по-късно стават параолимпийски медалисти, като се състезават рамо до рамо с известни имена. Коджаели 2026 е най-голямото европейско събитие по пара плуване тази година и важен етап в подготовката на спортистите за Параолимпийските игри в Лос Анджелис 2028 г.

2009 –Рейкявик, Исландия

2011 –Берлин, Германия

2014 –Айндховен, Нидерландия

2016 –Фуншал, Португалия

2018 –Дъблин, Ирландия

2020 –Мадейра, Португалия

2024 –Мадейра, Португалия

2026 –Коджаели, Турция