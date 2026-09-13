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https://www.24chasa.bg/sport/article/23551779 www.24chasa.bg

Мустафа Сангаре в групата на "Левски" след 50 дни

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Мустафа Сангаре Снимка: Startphoto.bg

Група от 22 футболисти определи старши треньорът на „Левски" Хулио Веласкес за мача от 9-ия кръг на Първа лига срещу „Ботев" (Вр). Двубоят на стадион „Христо Ботев" във Враца е днес от 17,45 часа.

В разширения състав е нападателят Мустафа Сангаре, който за последно игра преди 50 дни - на 25 юли при 2:1 срещу "Локо" (Сф) и след това лекува травма.

Заради контузии аут са Оливер Камдем, Никола Серафимов, Акрам Бурас и Радослав Кирилов, както и наказаният капитант Кристиан Димитров.

Ето и цялата група на „сините": Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Алдаир, Хевертон, Кристиан Макун, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула, Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа, Мустафа Сангаре.

Мустафа Сангаре

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