Шампион по рали и съпругата му пребити до смърт у дома, портиер арестуван за убийството

Шампион по рали и съпругата му са открити пребити до смърт в дома си в Алгарве, Южна Португария. 79-годишният французин Жан-Мари Грение и 62-годишната му румънска съпруга Милена са били убити и хвърлени във воден резервоар в имота.

Полицията арестува мъж, известен на местно ниво като Наталино Кордейро, който е работил като портиер на двойката около седем години.

45-годишният Кордейро е бил арестуван, след като двойката, която е имала бизнес в здравеопазването, е била жертва на жесток грабеж. Телата им са открити късно в петък във вилата им в Одиаксере, близо до курорта Лагос в Алгарве.

Смята се, че полицията е била информирана от приятел на заподозрения. Според тях 45-годишен мъж е бил арестуван по подозрение в извършването на две престъпления - утежнено убийство и оскверняване на труп в Лагос. В изявление се казва: „Смята се, че жертвите са били нападнати с тъп предмет, което им е причинило сериозни наранявания, довели до смъртта им."

Полицията съобщи, че заподозреният е завлякъл жертвите във воден резервоар, разположен на имота, с цел да скрие телата. Твърдят, че дори се е опитал да ги разложи с химически продукти.

В изявлението се казва още: „Мотивът е неизвестен, въпреки че заподозреният е бил открит със значителна сума пари и ценности, за които се смята, че принадлежат на жертвите.

„Изваждането на телата поради мястото, където са били скрити, и състоянието им, е изисквало продължителна и сложна операция, извършена със съдействието на пожарната служба на Лагос. Задържаният, без известно криминално досие, ще бъде изправен пред съдия за първо явяване в съда", казаха от полицията.

Снощи стана ясно, че той вече е бил задържан под стража, след като се е явил пред съдия вчера, който сега води текущо наказателно разследване.

Грение е ръководил клиника по остеопатия от дома си. Той е бивш победител в рали „Керси", историческо ежегодно автомобилно състезание, провеждано във френския департамент Лот, което е част от френската рали купа.

Състезателят завърши първи в събитието през 1976 г., когато то беше създадено и все още беше известно като „Ронд дю Керси" в Alpine-Renault A310, а на следващата година се класира втори. Френската рали легенда Дидие Ориол, първият световен шампион по рали на страната си през 1994 г., също е сред предишните победители в състезанието.

Автомобилният клуб на Алгарве отдаде почит на Жан-Мари, като публикува негова снимка в действие, след като стана ясно, че той и румънската му съпруга Милена са жертви на ужасяващото престъпление.

В некролога се казва: „Автомобилният клуб на Алгарве изказва най-искрените си съболезнования на семейството и приятелите на Жан-Мари Грение, френски пилот, който е живял в Алгарве в продължение на много години. Той беше един от първите състезатели, които вдъхнаха живот на Южния регионален рали шампионат, като беше един от пилотите, участвали в първия му сезон през 1998 г. със Citroen CX като този на снимката."