Верстапен: Сериозно обмислях да напусна Формула 1

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен призна, че сериозно е обмислял отказване от спорта, преди да преподпише с тима на Ред Бул през август.

"Сериозно обмислях да напусна Формула 1. Но в крайна сметка любовта ми към състезанията надделя", коментира нидерландецът.

Той добави, че преди да вземе решението да преподпише по-скоро е мислил за напускане на Формула 1, отколкото да смени отборите.

В началото на сезона Верстапен постоянно се оплакваше от новия болид на "Ред Бул" и още тогава заплашваше, че ще се откаже.