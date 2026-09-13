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Верстапен: Сериозно обмислях да напусна Формула 1

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Макс Верстапен Снимка: Ройтерс

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен призна, че сериозно е обмислял отказване от спорта, преди да преподпише с тима на Ред Бул през август.

"Сериозно обмислях да напусна Формула 1. Но в крайна сметка любовта ми към състезанията надделя", коментира нидерландецът.

Той добави, че преди да вземе решението да преподпише по-скоро е мислил за напускане на Формула 1, отколкото да смени отборите.

В началото на сезона Верстапен постоянно се оплакваше от новия болид на "Ред Бул" и още тогава заплашваше, че ще се откаже. 

Макс Верстапен Снимка: Ройтерс

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