Националите по тенис направиха първа тренировка в Дания преди решителния дуел с домакините

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Националният отбор на България по тенис проведе първата си тренировка в Дания преди двубоя от Световна група I на турнира за купа „Дейвис".

Днес българите тренираха на базата на местен тенис клуб, а от вторник ще започнат заниманията си в зала „Royal Stage" в Хилерьод - предградие на Копенхаген, където ще се проведе срещата.

Българският отбор ще гостува на Дания на 18 и 19 септември.

Предстоящият двубой е от изключително значение за българския тенис. При победа България ще се завърне в Световната група на Купа „Дейвис", докато при загуба националният ни отбор ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.

Капитанът Валентин Димов ще разчита за мача срещу Дания на следните състезатели:

- Григор Димитров – №137 на сингъл

- Александър Донски – №90 в световната ранглиста на двойки

- Пьотр Нестеров – №301 на сингъл

- Илиян Радулов – №603 на сингъл

- Александър Василев – №623 на сингъл

Юношеският шампион от „Уимбълдън" и US Open за 2025 г. Иван Иванов (№530) също е в отбора за Дания, но като резерва.

В щаба на националния отбор са още помощник-треньорът Тихомир Грозданов, лекарят Георги Попов и масажистът Любомир Панев.