Футболист №1 на България Илия Груев се завърна на терена

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Футболист №1 на България за 2025-а Илия Груев се завърна в игра след контузия.

Днес 26-годишният опорен халф започна титуляр за отбора на "Лийдс" до 21 г., който направи зрелищно 4:4 с "Мидълзбро" във Висша лига 2.

Груев остана на терена за гостите до 85-ата мин и асистира за попадението на Фреди Лейн в 72-ата мин за 4:3.

За последно националът ни игра за първия отбор на "Лийдс" при 3:0 срещу "Уулвърхемптън" във Висшата лига на 18 април.

След това увреждане на менискуса сложи край на сезона за нашето момче.

Илия мина период на възстановяване и вече над 3 седмици тренира наравно със съотборниците си.

Мениджърът Даниел Фарке явно е решил да му даде възможност да натрупа игрова практика с включването в състава до 21 г.