Руснаците се жалват, че не ги пускат да се върнат в леката атлетика

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Руски спортисти се обърнаха към международни спортни организации и органи за защита на човешките права с молба за съдействие за отмяна на наложената от World Athletics (Световната лекоатлетическа федерация) забрана за участие на руски състезатели, съобщи Ройтерс. Те изтъкват, че повече от четири години изключване от спорта са лишили цяло поколение спортисти от възможността да градят кариера.

В отворено писмо, адресирано до Комисията на спортистите към Международния олимпийски комитет (МОК), Консултативния комитет по правата на човека към МОК и Върховния комисар на ООН за правата на човека, спортистите заявяват, че продължаващата забрана има опустошително въздействие, пише Ройтерс.

„За нас това не е абстрактен правен или политически въпрос. Леката атлетика е нашият живот", се казва в писмото. „Четири години са дълъг период във всеки живот. В живота на един спортист това могат да бъдат най-значимите години."

На 3 юли Съветът на World Athletics потвърди решението си да изключи руските и беларуските спортисти от международни състезания, запазвайки санкциите, наложени първоначално след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г.

Руската федерация по лека атлетика подаде жалба в Спортния арбитражен съд (CAS) на 9 юли, оспорвайки решението, а миналия месец внесе и допълнителна жалба.

World Athletics не промени позицията си, а президентът на федерацията Себастиан Коу потвърди по-рано в неделя, че становището на ръководния орган остава непроменено преди началото на арбитражното производство.

„Тук не става въпрос за политика или паспорти. Става въпрос за почтеността на състезанията", заяви Коу пред репортери по време на лекоатлетически турнир в Будапеща.

Коу отбеляза, че осъзнава важността на това в крайна сметка да се възстанови пълноценното глобално участие в спорта.

„Искаме в нашия спорт да се състезават спортисти от цял ​​свят и това трябва да бъде нашата основна цел", каза той. „Разбира се, че е така."

Руските спортисти изтъкнаха, че позицията на федерацията представлява колективно наказание и се разминава с подхода на други международни спортни федерации, много от които постепенно са върнали руските и беларуските спортисти към участие под неутрален статут. На 8 юли МОК временно отмени суспендирането на Руския олимпийски комитет – важна стъпка към завръщането на страната в олимпийското семейство преди Игрите в Лос Анджелис през 2028 г.

„Леката атлетика остава едно от малкото изключения, при които руските спортисти продължават да бъдат обект на пълна забрана за участие", се посочва в писмото.

Спортистите заявиха, че на 17 юли са отправили отделно искане до Спортния арбитражен съд за разрешение да се включат в процедурата по обжалване, но все още не са получили отговор.

Те добавиха, че продължителната несигурност се отразява тежко на личния им живот.

„Един правен или институционален процес може да продължи с години. Кариерата на спортиста – не", написаха те.