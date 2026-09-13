Кими Антонели отвя всички и в Мадрид

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Походът към титлата на Кими Антонели във Формула 1 продължава. Италианският пилот на "Мерцедес" спечели състезанието в Мадрид.

Подиумът в испанската столица допълниха Макс Верстапен от "Ред Бул" и шампионът на миналата година Ландо Норис "Макларън".

Това е 8-a победа от началото на сезона за Антонели и той увеличи преднината си на върха в генералното класиране. 20-годишният пилот има 81 точи аванс пред съотборника си Джордж Ръсел. И е въпрос на време Антонели да стане най-младия световен шампион в историята на Формула 1. Към момента това постижение принадлежи на Макс Верстапен.