Никола Цолов за втори път капо във Формула 2 през сезона (Обзор)

За едва втори път през този сезон Никола Цолов не взе нито точка през уикенда от Формула 2.
Първо родният пилот не завърши спринта на новата писта в Мадрид заради катастрофа. В основното състезание пък тази неделя финишира последен, като вината за това е повреда в автомобила на “Кампос Бул”.
Въпреки кошмарния уикенд на пистата край летище “Барахас” Цолов продължава да е лидер в генералното класиране със 177 точки. Вярно, основният му преследвач - Рафа Камара, съкрати малко разликата тя вече е 7 пункта.
Най-вероятно титлата ще бъде решена след две седмици в Баку. Стартът в Азербайджан може би ще е последен за сезона във Формула 2, тъй като състезанията в Катар и Абу Даби са под сериозен въпрос заради обстановката в Близкия изток. Ако последният старт е в Баку, то Никола Цолов ще узакони титлата си 100% при победа в основното състезание без значение от спринта или класирането на преследвача му Камара.
Иначе първият път, в който родният пилот не взе нито точка в състезателен уикенд, бе в Монреал.
В Канада Цолов отнесе наказания и в спринта, и в основното състезание, които го лишиха от актив, иначе бе в зоната на точките.
В същото време походът към титлата на Кими Антонели във Формула 1 продължава. Италианският пилот на “Мерцедес” спечели състезанието в Мадрид.
Подиума в испанската столица допълниха Макс Верстапен от “Ред Бул” и шампионът на миналата година Ландо Норис с “Макларън”.
Това е 8-a победа от началото на сезона за Антонели и той увеличи преднината си на върха в генералното класиране. 20-годишният пилот събра 292 точки и води с 81 пред съотборника си Джордж Ръсел.