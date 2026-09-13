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Беларусин, работил в Русия, поема ЦСКА

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Христо Янев спази обещанието си и изгледа на живо срещата на ЦСКА срещу “Арда”. Преди да напусне треньорския пост бившият футболист обяви, че няма да изпусне мач на “червените”. Интересно бе, че на метри от Янев бе лидерът на агитката на ЦСКА - Иван Велчев. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Беларусин ще е новият треньор на ЦСКА. Изданието Balkan Futbolu твърди, че 38-годишният Алексей Шпилевски ще поеме “червените”.

За последно младият спец работи в Русия, където води “Пари Нижни Новгород”. Шпилевски има три трофея в кариерата си. Шампион на Кипър е с “Арис” (Лимасол) и на Казахстан с “Кайрат”. На Острова на Афродита има завоювана и суперкупата на страната.

Очаква се ЦСКА да обяви новият си треньор по време на паузата за националните отбори. Дотогава отборът е воден от Даниел Мораес. Бразилецът стартира с победа поредния си престой в “червените”. Под негово ръководство ЦСКА победи 4:1 “Арда”. “Червените” отново, както почти през целия сезон досега в Първа лига, тръгнаха мудно и допуснаха гол. Но все пак, както в мача с “Левски” показаха, че нападението на отбора е е ударно и трудно може да бъде спряно.

“ Не е толкова лесно, особено в такъв етап, когато първенствата с в разгара си. Имаме доста напреднали разговори. Силно се надявам, възможно най-скоро да се договорим с постоянен треньор”, каза след успеха спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев.

Той обясни, че скоро ще бъде обявен и поста на Христо Янев. Шефовете на ЦСКА приеха оставката на треньора, спечелил купа и суперкупа. Но обясниха, че Янев ще остане в клуба, не като треньор, а на друга позиция.

“Мисля, че сега това, което и той самият има най-много нужда е да си почине. Изразходи страшно много енергия и страст. Очакваме го, след като се върне, имаме разговори вече с него, вярвам, че ще се получи позитивно за ЦСКА и той ще бъде отново с нас”, обясни още Илиев.

Христо Янев спази обещанието си и изгледа на живо срещата на ЦСКА срещу “Арда”. Преди да напусне треньорския пост бившият футболист обяви, че няма да изпусне мач на “червените”. Интересно бе, че на метри от Янев бе лидерът на агитката на ЦСКА - Иван Велчев. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

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