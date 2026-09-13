Беларусин, работил в Русия, поема ЦСКА

Беларусин ще е новият треньор на ЦСКА. Изданието Balkan Futbolu твърди, че 38-годишният Алексей Шпилевски ще поеме “червените”.

За последно младият спец работи в Русия, където води “Пари Нижни Новгород”. Шпилевски има три трофея в кариерата си. Шампион на Кипър е с “Арис” (Лимасол) и на Казахстан с “Кайрат”. На Острова на Афродита има завоювана и суперкупата на страната.

Очаква се ЦСКА да обяви новият си треньор по време на паузата за националните отбори. Дотогава отборът е воден от Даниел Мораес. Бразилецът стартира с победа поредния си престой в “червените”. Под негово ръководство ЦСКА победи 4:1 “Арда”. “Червените” отново, както почти през целия сезон досега в Първа лига, тръгнаха мудно и допуснаха гол. Но все пак, както в мача с “Левски” показаха, че нападението на отбора е е ударно и трудно може да бъде спряно.

“ Не е толкова лесно, особено в такъв етап, когато първенствата с в разгара си. Имаме доста напреднали разговори. Силно се надявам, възможно най-скоро да се договорим с постоянен треньор”, каза след успеха спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев.

Той обясни, че скоро ще бъде обявен и поста на Христо Янев. Шефовете на ЦСКА приеха оставката на треньора, спечелил купа и суперкупа. Но обясниха, че Янев ще остане в клуба, не като треньор, а на друга позиция.

“Мисля, че сега това, което и той самият има най-много нужда е да си почине. Изразходи страшно много енергия и страст. Очакваме го, след като се върне, имаме разговори вече с него, вярвам, че ще се получи позитивно за ЦСКА и той ще бъде отново с нас”, обясни още Илиев.

