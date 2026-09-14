Краят на тениса, какъвто го познаваме: след 150 г. без бекхенд с една ръка в полуфиналите на"Големият шлем"

Бен Шелтън елиминира Денис Шаповалов, а след това и Стефанос Циципас на US Open, слагайки край на най-дългата серия в историята на тениса. От първия "Уимбълдън" през 1877 г. насам винаги играч, който играе бекхенд с една ръка, е достигал до полуфиналите на поне един турнир от "Големият шлем" през сезона.

Бен Шелтън Снимка: Getty Images

Но през 2026 г. вече няма нито един играч с едноръчен бекхенд в топ 4 на нито един от четирите най-важни турнира.

Това е продължение на тенденцията към изчезване на едноръчния бекхенд, която се обсъждаше преди 10-15 години. А дискусията стана особено интензивна през март 2024 г., когато за първи път, откакто компютърните класации започнаха през 1973 г., никой с този удар не остана в топ 10 на ATP (после Григор Димитров се върна в топ 10 през януари 2025 г.).

През 2024 г. ситуацията с едноръчния бекхенд не беше толкова тежка. Тогава в топ 100 имаше 11 играчи, а сега са само пет. Лоренцо Музети е най-високо класираният играч - на 14-о място.

Тенденцията е очевидна, особено на елитното ниво

На 23 август 1973 г. е публикувана първата класация на ATP, а Джими Конърс, класиран на 10-о място, е единственият играч в топ 10, който удря бекхенд с две ръце.

Джими Конърс Снимка: Getty Images

През 1984 г. в топ 10 е имало осем бекхенда с една ръка. Но до 1994 г. са останали само три. През 2014 г., когато краят на този удар е широко обсъждан, трима играчи са играли бекхенд с една ръка в топ 10, 11 в топ 50 и 25 в топ 100. Сега в топ 300 има само 19 бекхенда с една ръка.

Ситуацията е донякъде подобна и в женския тур. В момента има само четири тенисистки с бекхенд с една ръка в топ 100 и само 15 в общата класация. Докато мъжките бекхенди с една ръка се радват на значителен успех напоследък, като Доминик Тийм спечели Откритото първенство на САЩ през 2020 г., последната шампионка от "Големият шлем" при жените, използвала бекхенд с една ръка, беше Франческа Скиавоне на "Ролан Гарос" през 2010 г.

Франческа Скиавоне Снимка: Getty Images

Почти всички съвременни играчи с бекхенд с една ръка с изключение на Циципас казват, че не биха учили никого да го използва. "Бих ги научила на бекхенд с две ръце, чоп с една ръка и воле. Бекхендът с две ръце е просто много по-надежден", каза легендарната Мартина Навратилова.

Как се случи така, че бекхендът, някога използван от почти всички, се е превърнал в реликва от миналото?

Бекхендът с една ръка е основна слабост при връщане на сервис

Основният проблем на бекхенда с една ръка е, че тенисът се е променил драстично – той е станал по-бърз и по-мощен. Следователно техническите аспекти на сервиса са станали по-лесни за използване.

Това се отнася предимно за ретура. Сервисите са много по-силни сега, отколкото бяха по време на ерата на доминирането на бекхенда с една ръка. Дори в сравнение с ерата, когато повечето играчи играеха с две ръце. В мъжкия тур средната скорост на първия сервис се е увеличила с почти 30 км/ч в сравнение с края на 90-те години.

Следователно трябва да реагирате много по-бързо на сервиса - а това е по-трудно при сервис с една ръка. Треньорът на Яник Синер - Дарън Кейхил, коментира: "Тъй като играчите трябва да променят толкова много хвата си, връщането на сервиси с една ръка е много по-трудно. Следователно, играчите адаптират позицията на тялото си и позиционирането си на корта или използват някакъв вид междинен хват."

Пол Анакон, бивш треньор на Роджър Федерер и Пийт Сампрас (и двамата играятс бекхенд с една ръка), веднъж го обобщи по следния начин: "Най-важното е колко по-лесно е да се върне с две ръце. Много зависи от това как започва разиграването. Важно е да се започне поне в неутрална, ако не и атакуваща позиция. А играчите с бекхенд с две ръце постигат това най-лесно."

И Иван Любичич, който също е бил треньор на Федерер, обсъжда хвата: "Ако играете бекхенд с две ръце, можете да използвате дясната си ръка за форхенд и лявата си за бекхенд. Това прави реакцията и удара много по-лесни."

Статистиката потвърждава това. Сред 30-те най-добри приемници през последните 52 седмици само един играч има бекхенд с една ръка – Лоренцо Музети.

Лоренцо Музети Снимка: Getty Images

Новите технологии също са виновни за смъртта на бекхенда с една ръка

Проблеми възникват и след връщането – и това се дължи на съвременните ракети. Първо, композитните материали ги направиха по-леки. Второ, синтетичните корди станаха достъпни.

Всичко това означава, че съвременните удари са по-мощни, което улеснява играчите да придадат въртене на топката.

Това има две последици. Първо, играчите трябва да реагират по-бързо на ударите. Второ, въртенето често кара топката да отскача на нивото на раменете и по-високо. Това затруднява боравенето с такива топки с бекхенд с една ръка.

Федерер разсъждава: "Трябва да се вземат предвид новите технологии на ракетите, технологиите на кордите и може би фактът, че топките и кортовете са по-бавни сега. Вероятно ще тичаве по-малко в сетовете, ще играем по-малко волета. Преди играех около половината време на мрежата и половината на базовата линия. И затова двуръчният бекхенд позволява невероятно добра защита, особено когато опонентът ви стои по-далеч и се плъзга - както правят Рафа и Новак."

За да ударите добър бекхенд с една ръка, трябва да посрещнете топката малко по-далеч, отколкото с две ръце. Освен това замахът за този удар обикновено е по-дълъг и по-сложен. Просто казано, отнема повече време, за да се удари бекхенд с една ръка. А със скоростта на тениса в момента времето е на най-ниското си ниво. Следователно срещу играчи с едноръчен бекхенд има много проста тактика: да удряте в ъглите на бекхенда им. Това обикновено работи добре срещу всички, от Федерер до Александър Ковачевич.

Новак Джокович Снимка: Getty Images

Новак Джокович е спечелил 12 поредни мача срещу Стефанос Циципас и тактиката винаги е очевидна: удари по бекхенда. Вероятно затова Циципас е единственият играч, който не е спечелил поне сет срещу сърбина от Откритото първенство на Австралия.

Едноръчният бекхенд е просто по-труден за усвояване

В края на 70-те години на миналия век проучване в Съединените щати анализира биомеханиката на всички удари в тениса. То установи, че двуръчният бекхенд изисква координация между бедрата, краката, торса и ръцете, докато едноръчният бекхенд е по-сложен – бедрата, краката, торсът, рамото, предмишницата и дланта трябва да работят в синхрон.

И тъй като ударът е по-труден за овладяване, той просто вече не се преподава. Карлос Родригес, бившият треньор на кралицата на бекхенда с една ръка Жустин Енен, каза, че точно това ще убие бекхенда с една ръка – родителите и младежките треньори вече не са склонни да жертват краткосрочни резултати, за да дадат време на младите тенисисти да укрепят и овладеят бекхенда с една ръка. Преди Откритото първенство на САЩ през 2026 г. Роджър Федерер обсъжда края на този удар: "Когато растях, бих казал, че 90% от моите треньори играеха бекхенд с една ръка. Мисля, че ако вашият треньор играе бекхенд с една ръка, вероятно и вие ще играете по същия начин.

Сега мисля, че треньорите играят предимно бекхенд с две ръце и просто е по-лесно за едно дете да се научи да държи ракетата по този начин. Едно от децата ми преминава от бекхенд с две ръце към такъв с една ръка и виждам колко трудно му е да се научи да го изпълнява и контролира.

Разбира се, това идва по-късно, но отнема време – а в момента го нямаме. По-лесно е да се придържаш към това, което вече имаш. Мисля, че това е и една от причините, поради които виждаме толкова много играчи с бекхенд с две ръце.

Има ли някакви предимства?

Разбира се, бекхендът с една ръка има своите предимства. Играчите с този удар обикновено са по-добри в сечените удари – и това е много важно в съвременния тенис, където слайсът играе важна защитна роля.

И тъй като хватът за бекхенд с една ръка е подобен на хвата, необходим за воле, потребителите му обикновено играят по-добре на мрежата, чувствайки се по-естествено там.

Иван Любичич също отбеляза: "Можете да удряте по-силно с една ръка – колкото и лудо да звучи." Доминик Тийм постоянно доказваше това. И бекхендът с една ръка също е много красив. Дори Крис Евърт, която доминираше в тениса през 70-те и 80-те години на миналия век, до голяма степен благодарение на двуръчния си бекхенд, отбеляза това: "Аз 100% подкрепям красотата на едноръчния бекхенд. Но двуръчният е по-компактен и ефективен. Едноръчният изисква перфектна работа с краката, перфектен ритъм."

Но когато всичко това е налице, резултатите са впечатляващи.