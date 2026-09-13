“Левски” забуксува, “сините” с първа грешна стъпка в елита

Черната котка “Ботев” (Вр) отново първи спря “сините”, както бе и миналата година

“Левски” изпадна в лека криза. Шампионите, които в средата на миналата седмица отнесоха як пердах от вечния враг ЦСКА в двубоя за суперкупата на България и загубиха 2:4, направиха първа грешна стъпка в елита.

След като в първите си 8 мача воденият от Хулио Веласкес тим бе безпогрешен в Първа лига, във Враца местният “Ботев” измъкна 0:0 от първенеца и така “сините” изгубиха първи точки.

“Левски” изигра най-слабия си мач в първенство и равенството напълно отговаря на резултата. Играчите на Веласкес така и не намериха пролука в отбраната на домакините. И играеха едно и също, без да стигнат до истински чисто голово положение.

В края на двубоя треньорът на "сините" си изпусна нервите и счупи прозорец на резервната скамейка с удар с ръката си.

През миналия сезон при визитата във Враца, тогава в 5-ия кръг, отново дойде първата грешна стъпка за “сините”. Двубоят преди повече от 12 месеца пак завърши без голове.

С точката “Левски” събра 25 точки, като има аванс от 5 пред ЦСКА и “Лудогорец”. И двата тима обаче са с мач по-малко.

За “сините” сега предстои близо месец почивка в Първа лига. Шампионите отложиха двубоя от следващия си кръг срещу “Лудогорец” на “Герена”. Така следващият мач на “Левски” в първенството е гостуване на “Черно море”. Визитата е след дългата пауза за националните отбори - чак на 11.11. Иначе в четвъртък “Левски” открива кампанията си в основната фаза на Лига Европа. На “Васил Левски” съперник ще е “Залцбург” в първи мач от турнира за двата тима.

Днес пък се очаква да се официализират доста от промените в ръководството на “Левски”. В първия работен ден е планирано общото събрание на клуба. Освен за новата структура от “Герена” ще внесат яснота и как се развива проектът за новия стадион.

В друг мач от кръга “Славия” и “Спартак” (Варна) не намериха пътя към гола и завършиха 0:0.