Голямата звезда Овчаров загуби драматично финала на силния турнир по тенис на маса в Панагюрище

Десетото издание на най-силния турнир по тенис на маса в България завърши по най-драматичния възможен начин - с обрат, спасени мачболи и разочарование за голямата звезда Димитрий Овчаров. 6-кратният олимпийски медалист водеше с 3:1 гейма във финала срещу шведа Елиас Ранефур (36-и в света), но допусна съперникът му да спечели три последователни гейма. Ранефур, който се намира в отлична форма, печели 5000 долара от общия награден фонд от 100 000, като ще прибави и 400 точки към актива си в световната ранглиста.

В мач на изключително висока скорост с кратки, но зрелищни разигравания, Овчаров поведе с 2:0 гейма след 11:8 и 12:10, но Ранефур намали изоставането си, печелейки третия гейм с 11:5. Многократният медалист от световни първенство и 10-кратен шампион на Европа Овчаров се доближи на само един гейм от победата след 11:9 в четвъртата част, но Ранефур показа невероятна издръжливост и концентрация за успех в следващите два гейма. Контрагеймът предложи истинска драма за няколко стотин зрители в Арена Асарел, след като Ранефур поведе с 10:7, пропусна три мачбола, сам отрази два и в крайна сметка стигна до 15:13 точки.

При жените Хитоми Сато, поставена под номер 1, надигра с 4:1 гейма своята сънародничка Сакура Йокои. Шампионката на двойки в Панагюрище от 2024 г. Сато поведе с 3:0 гейма след 11:7, 11:6 и 11:7, но Йокои намали изоставането си на 1:3 след 11:9. Въпреки това по-голямата класра на 15-та в света оказа решаващо влияние в четвъртия гейм и след 11:7 Сато стигна до трофея и спечели 5000 долара от наградния фонд, както и 400 точки за световната ранглиста.

Мъжките двойки предложиха на зрителите в Арена Асарел изключителен спектакъл като първите поставени Дор/ Борасо от Франция обърнаха японците Хамада и Сакай от 0:2 до 3:2 гейма (3:11, 6:11, 11:9, 11:7, 11:9).

В женските двойки триумфът беше за Япония - двукратната сребърна медалистка от Олимпийски игри Миу Хирано и партньоркатa й Миюу Кихара не оставиха шансове на италианския тандем Никол Арлиа и Джая Монфардини - 13:11, 11:7 и 11:7.

Първите шампиони в Панагюрище пък станаха ясни в съботната вечер, когато испанците Алваро Роблес и Мариа Сиао разбиха Марек Бадовски и Татяна Кукулкова с 3:0 гейма.