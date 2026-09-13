Веласкес: В "Левски" няма сами да си сложим камъни в раницата, все такива кризи искам!

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес коментира равенството 0:0 с „Ботев" (Враца) като гост, в което шампионите загубиха първи точки в първенството.

„Това е футболът, не винаги можеш да спечелиш. Затова и приключи нашата победна серия. Днес беше тежък мач, на труден терен, който не беше полят. Добре се адаптирахме към условията и доминирахме.

В някои моменти ни липсваше повече агресия с топката в последната половина. Но в общи линии смятам, че контролирахме повечето моменти и имахме повече ситуации пред вратата на съперника. В крайна сметка, когато пратиш толкова играчи в предни позиции е нормално съперника да има откъслечни ситуации на преход. Този мач бе същият като със „Славия" и с малко късмет можеше да го спечелим. Футболистите дадоха всичко от себе си. Те дават изключително много и физически, и емоционални сили. Това, което ни чака до декември е същото и трябва да бъдем умни и да не влизаме в различни мисли. Това е труден стадион и се опитахме да спечелим.

Трябва да ми позволите да кажа, че въпросът ме изненадва. В крайна сметка, че сме свикнали да бием, а ние 17 години не сме били шампиони. Феновете на „Левски" са интелигентни и са напълно наясно и отдават заслуженото на отбора. Наясно съм, че идваме от спечелване на първенството миналия сезон. Има хора, които не са свързани с левскарския свят и ще говорят за неща, за които няма смисъл. Ако това е криза, винаги искам да има такава, да спечелим 8 поредни мача и да направим 1 равенство.

В крайна сметка до този момент нашият сезон е различен от предния. Имаме мачове на всеки 2 дни. Никога няма да се изморя да казвам нещата каквито са. Няма да си сложим сами камъни в раницата. Ние искаме да спечелим лигата, но това, което правят футболистите е нещо брилянтно. Играхме далеч от вкъщи, направихме равен, това се случи в крайна сметка. Вие все пак сте от тук и познавате контекста по-добре от мен. Аз съм единствено благодарен на „Левски" и държавата, че мога да работя тук. Ако някога хората от федерацията искат да ме питат нещо мога да кажа. Но имам уважение към всички и ние трябва да се адаптираме без да търсим оправдания. Както съм казвал и в други случаи, ще имаме още контузии до декември. Щом в „Барселона", „Реал", ПСЖ и „Арсенал" се контузват играчите, представете си какво е в „Левски". Нямам идея какво му е на Мубарик", завърши Веласкес.