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С 10 души "Сити" удари 1:0 "Юнайтед" на "Олд Трафорд"

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Ерлинг Браут Холанд празнува по традиционния си начин гола на "Олд Трафорд". Снимка: Ройтерс

"Сити" победи с 1:0 градския си противник "Юнайтед" в дербито на Манчестър от 4-ия кръг на Висшата лига.

На "Олд Трафорд" "гражданите" стигнаха до победата, въпреки че играха от средата на първото полувреме с човек по-малко заради директен червен картон на Фил Фодън за удар без топка срещу Бруно Фернандеш.

Единственото попадение реализира Ерлинг Браут Холанд в 60-ата минута.

В 95-ата минута Браян Мбемо пропусна най-доброто положение за домакините, останал сам срещу Джиджи Донарума.

Така "Сити" продължава с пълен актив и е втори заради по-лоша голова разлика от шампиона "Арсенал".

Поражението остави "Юнайтед" на 13-о място в подреждането с едва 4 точки от 4 кръга.

Ерлинг Браут Холанд празнува по традиционния си начин гола на "Олд Трафорд". Снимка: Ройтерс

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