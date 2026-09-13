Бленджини: Трябва да спираме лидерите на противника, за да вдигнем нивото на националния

За нас не е новина, че Олех Плотницки е класен играч. Особено на сервис е страхотен. Неслучайно е играл в някои от най-добрите отбори в света. Това, за което съжалявам, особено в първия гейм, в който загубихме с малка разлика, е, че не успяхме да го превъртим.

Но не е въпросът в това, че Олех Плотницки направи страхотен мач. За да израснем като ниво, ние трябва да умеем да лимитираме играчи като него, за да можем в бъдеще да извличаме по-добри резултати.

Върху това акцентира селекционерът на волейболистите Джанлоренцо Бленджини след загубата 1:3 от Украйна на домашното европейско в София

Двубоят реално бе директен сблъсък за второто място в групата, ако се приеме, че актуалният европейски първенец Полша ще завърши на първото.

Сега фаворит за второто са украинците. Третата позиция праща срещу втория от групата в Румъния, който ще е Германия или олимпийският шампион Франция. И в двата случая това означава труден 1/8-финал.

В топ 8 пък отборът, който победи, най-вероятно отново се натриса на поляците в София.

Въпросният Плотницки буквално разкова българското посрещане. С няколко силни серии от сервис в първия, третия и четвъртия гейм посрещачът на италианския “Перуджа” се погрижи украинците да запишат победа и в третия си мач.