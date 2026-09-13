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Български национал със силен мач при достойна загуба от "Байерн"

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Хари Кейн стреля към вратата, а в средата с №25 е Лукас Петков. Снимка: Ройтерс

Абсолютният новак в Бундеслигата "Елверсберг" на Лукас Петков загуби достойно 1:2 от гранда "Байерн" у дома  третия кръг.

Българският национал започна като титуляр и игра силно до смяната си в 84-ата мин. Дясното крило пропусна да се разпише при 0:0 и участва при атаката, донесла 1:1.

"Байерн" поведе с гол на Ленарт Карл в 26-ата минута.

Домакините изравниха с гол красавец в 61-ата минута с гол красавец на Морис Кратенмахер. След подаване от собствената половина Петков насочи топката добре и се стигна до ситуацията с далечния удар.

Хари Кейн донесе успеха на баварците в 72-ата минута.

С победата те събраха 7 точки и заемат 4-о място в класирането. "Елверсберг" е 6-и с точка по-малко.

Хари Кейн стреля към вратата, а в средата с №25 е Лукас Петков. Снимка: Ройтерс

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