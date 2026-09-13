17-годишен, желан в Италия, с гол за "Черноморец" при 3:0 срещу "Спартак" (Пл)

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"Черноморец" разби плевенския "Спартак" с 3:0 в мач от деветия кръг във втора лига, който се игра на стадиона в Несебър.

Първият гол вкара юношеския национал Ростислав Костенски, след половин час игра. 17-годишният талант от школата на "акулите" е следен под лупа от италианския "Салернитана", с който има сключен предварителен договор.

Георги Стайков удвои преднината на бургазлии в 60-та минута, а преминалият през дублиращия тим на португалския гранд "Порто" Крис Добрев фиксира крайното 3:0 малко след това.

Под ръководството на доскорошния спортен директор Ангел Стойков, който наследи подалия оставка старши треньор Иван Колев, "акулите" събраха 10 точки в последните 4 мача - 3 победи и едно равенство и вече са в топ 4 преди останалите срещи от кръга в понеделник.