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"Ботев" взе за едно полувреме дербито на Пловдив с 2:0 срещу "Локо"

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Мауро вкарва втория гол за "Ботев". Снимка: Startphoto.bg

Играчите на "Ботев" и треньорът им Станислав Генчев триумфираха в битката за Пловдив, като надвиха вечния си градски съперник "Локо" с 2:0.

Попаденията за "жълто-черните" паднаха още през първото полувреме, а след почивката символичните домакини успокоиха играта, а гостите стигнаха само до една греда и пропуск на Антон Фасе в 89-ата минута.

"Ботев" поведе в 9-ата минута. Самуел Калу стреля от статично положение, Боян Милосавлиевич спаси, но Карлос Меоти стигна до топката и центрира. Асен Чандъров се извиси и вкара с глава за 1:0. За халфа това бе шести гол от началото на сезона.

"Жълто-черните" на практика решиха всичко в 44-ата минута. Калу изведе Мауро Родригес с хитро подаване от статично положение. Халфът стигна пръв до топката и с мощен шут я прати над Милосавлиевич, който закъсня с излизането си.

Така "Ботев" с 13 точки излезе на 6-о място в Първа лига, а "Локо" с 6 е опасно близко до изпадащите.

Мауро вкарва втория гол за "Ботев".

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