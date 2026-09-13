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Лятното държавно по ски бягане при подрастващите излъчи шампионите в класиката

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Снимка: БФски

Лятното държавно първенство по ски бягане с ролкови ски (за възрастите от 12 до 16 години) продължи днес в Абланица, Велинград с класически стил изкачване.

При момичетата младша до 12 години първа на 2.5 км е Елина Коева, Банско. При момчетата младша шампион е Емил Каранов, Паничище 2009.

На 5 км при момичетата старша до 14 години златото е за Спасимира Шошова, Ел Тепе. При момчетата в тази възраст триумфира Мариян Кандуров, Тритон Екстрийм.

Шампионка при девойките младша възраст до 16 години е Христина Димчева, Тритон Екстрийм, а при момчетата младша най-бърз на 7.5 км стана Алекс Будинов, Александър Логистикс.

Организатор на първенството е Българската федерация по ски.

Снимка: БФски

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