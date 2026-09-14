Александър Зверев взе US Open с 3:1 сета срещу наперения американец Бен Шелтън

Александър Зверев победи №9 в света Бен Шелтън на финала на US Open с резултат 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2.
Мачът продължи 3 часа и 33 минути. Зверев водеше с Шелтън с 6:0 в директните срещи. Той също така победи опонент от топ 20 за първи път в този турнир.
29-годишният германец спечели втория си турнир от Големия шлем за сезона и кариерата си – преди това той спечели титлата от "Ролан Гарос".
Преди него само трима играчи в Откритата ера бяха спечелили първите си две титли от Големия шлем в един и същи сезон: Джими Конърс го направи на 21 години през 1974 г., Гийермо Вилас на 25 години през 1977 г. и Яник Синер на 23 години през 2024 г.
Сред активните играчи само Новак Джокович (24), Карлос Алкарас (7), Яник Синер (5) и Стан Вавринка (3) имат повече титли от "Големият шлем".
Това е и втората титла на Зверев за сезона, 26-та в кариерата му.
Германецът води в тура по победи в турнири от Големия шлем този сезон (25). Неговите 53 победи пък са и най-добрите в тура.