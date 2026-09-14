ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полша отново лидер в групата на европейското в Соф...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23554857 www.24chasa.bg

Александър Зверев взе US Open с 3:1 сета срещу наперения американец Бен Шелтън

4288
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Александър Зверев се радва на трофея. Снимка: Ройтерс

Александър Зверев победи №9 в света Бен Шелтън на финала на US Open с резултат 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2.

Мачът продължи 3 часа и 33 минути. Зверев водеше с Шелтън с 6:0 в директните срещи. Той също така победи опонент от топ 20 за първи път в този турнир.

29-годишният германец спечели втория си турнир от Големия шлем за сезона и кариерата си – преди това той спечели титлата от "Ролан Гарос".

Преди него само трима играчи в Откритата ера бяха спечелили първите си две титли от Големия шлем в един и същи сезон: Джими Конърс го направи на 21 години през 1974 г., Гийермо Вилас на 25 години през 1977 г. и Яник Синер на 23 години през 2024 г.

Сред активните играчи само Новак Джокович (24), Карлос Алкарас (7), Яник Синер (5) и Стан Вавринка (3) имат повече титли от "Големият шлем".

Това е и втората титла на Зверев за сезона, 26-та в кариерата му.

Германецът води в тура по победи в турнири от Големия шлем този сезон (25). Неговите 53 победи пък са и най-добрите в тура.

Александър Зверев се радва на трофея. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Вземете от чиновника любимата му играчка - и може да не се избиваме масово по пътищата